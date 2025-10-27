櫻坂46は27日、13thシングル「Unhappy birthday構文」のリリースを記念したスペシャル番組の生配信を、29日午後8時から行うと発表した。配信に参加するメンバーはキャプテンの松田里奈はじめ、山〓天、谷口愛季、今作センターの村井優、浅井恋乃未、山川宇衣の6人。当日にリリースとなる同シングルの魅力を6人が解説するという。配信は櫻坂46のオフィシャルYouTubeチャンネルで行われる。