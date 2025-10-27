女子プロレス「スターダム」のゴッデス王座戦（２７日、東京・後楽園ホール）は王者組の刀羅ナツコ＆琉悪夏が、挑戦者の山下りな＆青木いつ希を退け、２度目の防衛に成功した。王者組は奇襲攻撃を仕掛け、試合はいきなり両軍入り乱れる場外乱闘へ。その後はリング内で一進一退の攻防を展開したが、立ち向かってくる挑戦者組に苦戦。１５分過ぎスワントーンボムを狙った刀羅だったが、青木に雪崩式ファイアーマンズバックフリッ