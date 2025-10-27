ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 愛知でトレーラーとトラックが衝突 燃料タンクから軽油200リットルが… 国内の事件・事故 交通事故 愛知県 時事ニュース メ〜テレニュース 愛知でトレーラーとトラックが衝突 燃料タンクから軽油200リットルが流出 2025年10月27日 22時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 愛知県弥富市でトレーラーとトラックが衝突する事故があった それぞれに乗っていた20代の男性と30代の女性の命に別状はないという 軽油約200リットルがどちらかの車の燃料タンクから流出した 記事を読む おすすめ記事 「本業をしながら自分のペースで副収入」Amazon Hubデリバリーが提案する”あなたの街での配達”という選択肢 2025年10月3日 11時55分 マクドナルド、紙ストロー終了へ 11・19より「ストローなし」のフタに変更、開発に3年以上 2025年10月27日 14時9分 自称21歳と発表、実は中2で… 茨城県警「氏名、年齢偽られ」 2025年10月27日 21時40分 「日の丸損壊罪」新設へ、参政党が刑法改正案を提出…２年以下の拘禁刑か２０万円以下の罰金 2025年10月27日 17時46分 【速報】天皇陛下とトランプ大統領の会見で大谷翔平選手らの活躍話題に 6年前贈呈されたビオラに陛下「よい音で気に入っています」と謝意 大統領「ホワイトハウスに来てください」 2025年10月27日 20時28分