月、水、金は筋トレをして、火、木、土は高強度の有酸素運動をし、日曜日は仲間と一緒にジョギングやサイクリング。こうしたルーティンを初めて1カ月ほどしたが、体調はどんどんよくなるどころか、むしろ体調を崩しやすくなってしまった。それはどうしてなのだろうか？高強度の運動後は免疫機能が低下する可能性科学者はまず、マラソン選手はマラソン大会に参加した後1週間は体調を崩しやすいという不思議な現象に目を留めた。その