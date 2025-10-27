ボートレース蒲郡で２７日に行われた「ヴィーナスシリーズ第１６戦ムーンライトプリンセス決定戦」の優勝戦で、遠藤エミ（３７＝滋賀）がインから逃げ切って１着。通算４８回目の優勝を決めた。コンマ１２の好スタートから先マイも１Ｍやや流れて２コースから差した長嶋万記に迫られる。ただ、直線を向いたところでグイっと進んで振り切った。「違和感があってターンで横に流れた。差されたと思ったけど、出足がしっかりしてい