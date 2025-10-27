ノアの「ＭＯＮＤＡＹＭＡＧＩＣ（ＭＭ）」２７日の新木場１ｓｔＲＩＮＧ大会に、マリーゴールドの岩谷麻優（３２）が電撃登場した。この日行われたＧＨＣ女子王座戦は、王者・彩羽匠がプロミネンスの世羅りさをランニングスリーで下し、Ｖ４とした。岩谷はリングを去ろうとする彩羽の前に、突如として現れた。前日２６日のマリーゴールド両国国技館大会でＷＷＥスーパースター、イヨ・スカイとの歴史的激闘を終えたばかり