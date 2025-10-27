巨人に育成３位で指名された豊橋中央・松井蓮太朗捕手が２７日、愛知・豊橋市の同校で水野雄仁編成本部長代理スカウト担当、織田淳哉アマスカウトチーフ、担当の木佐貫洋スカウトから指名あいさつを受けた。強肩強打の松井は「ここからがスタートだと思う。楽しみな気持ちになりました」と声を弾ませた。攻守の中心として今夏は同校を創部２２年目で初の甲子園に導いた。アゴを突き出す表情が話題となり“豊橋中央のアントニオ