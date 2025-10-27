お笑いコンビ・なすなかにしが26日、都内で行われた所属事務所の主催ライブに登場。漫才の舞台への復帰を果たした那須晃行さん（44）が、現在の状況を明かしました。開催されたのは『松竹秋の大笑宴祭（だいしょうえんさい）〜若手もベテランも汗かきます〜』東京公演です。なすなかにしは19日、那須さんが脳梗塞のため休養して以来、大阪で約2年ぶりに漫才の舞台に復帰。今回、東京でも久しぶりに漫才のステージに立ちました。2人