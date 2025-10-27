ＪＲ東日本は２７日、利用者の減少で採算が悪化しているローカル線の２０２４年度収支を公表した。在来線の全１９０区間のうち、約４割に相当する３６路線７１区間が公表対象で、いずれも赤字だった。２３年度比で１区間減ったが、コロナ禍で先送りしていた工事の増加などから、赤字総額は３３億円増の７９０億円に膨らんだ。１キロ・メートルあたりの１日の平均利用者数（輸送密度）が２０００人未満だった路線を対象に公表し