株式会社コルグは、電子ピアノ「Liano LIVE!」を発売することを発表した。「Liano LIVE!」 は、「誰かとつながりたい」気持ちを後押しする、ライブ配信のためのオールインワン電子ピアノ。マイクも、マイク・スタンドも、ケーブルも、すべて揃ってこの1台に集約されている。スマホ※1 につなぐだけで、ユーザーの音をそのまま世界に届けることができる。 （関連：【画像あり】ライブ配信のためのオ