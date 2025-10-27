ナポリに所属するスコットランド代表MFスコット・マクトミネイがプレミアリーグに復帰する可能性があるようだ。英『ザ・サン』が伝えた。マンチェスター・Uの下部組織で育ち、16-17シーズンにトップチームデビューを果たしたマクトミネイ。その後もクラブ一筋でプレーを続けていたが、在籍9シーズン目を迎えた24-25シーズン開幕直後にナポリに新天地を求めた。マンチェスター・Uでは出場機会が限られたものの、ナポリでは絶