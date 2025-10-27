Jリーグは27日、J2リーグ第34節で退場を命じられたベガルタ仙台DF石尾陸登に対し、2試合の出場停止と罰金10万円の処分を決定した。石尾は26日にホームで開催された鳥栖戦の後半14分から途中出場。しかし、26分、自身が出したパスをMF櫻井辰徳にカットされると、奪い返そうとスライディングした際に相手の足を蹴ってしまい、レッドカードが提示された。Jリーグ規律委員会は、この行為を「相手競技者の右足に対し、過剰な力で