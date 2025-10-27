ぼっちぼろまるが、TVアニメ『3年Z組銀八先生』のオープニングテーマ「桜風」のMVを公開した。◆ぼっちぼろまる 動画本楽曲は、『銀魂』＆『銀八先生』らしい遊び要素をふんだんに散りばめつつ、“恥ずかしげもなく大人になろう”とぼっちぼろまるが語り掛けるポジティブ青春ソングに仕上がっているという。ジャケットアートワークは、期間生産限定盤はTVアニメ『3年Z組銀八先生』チームによるアニメ絵柄描きおろしとなっており、