２０１８年平昌五輪でスピードスケート女子２冠に輝き、２２年に引退した高木菜那さんが、２７日に自身のＳＮＳを更新。寒さをしのぐニット帽ショットを公開した。インスタグラムで「今年もこの季節になりました今年はヘアバンドが仲間入り！すごくお気に入りもう少し寒くなったら白猫も登場するかも…？？」とつづって、グレーのヘアバンド姿や猫耳がついたニット帽姿などをアップした。最後に「長野楽しかった。美味しい