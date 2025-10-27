巨人の育成ドラフト４位・河野優作投手が２７日、早期の支配下昇格を誓った。愛知・日進市の同大学で水野雄仁編成本部長代理スカウト担当、織田淳哉アマスカウトチーフ、担当の木佐貫洋スカウトから指名あいさつを受け、「何よりも早く支配下に上がりたいと思っている。育成なので周りよりも実力も下ですし、他の人が練習していたら、その倍の努力をして支配下に上がることを目標に頑張りたい」と決意を示した。身長１８０セン