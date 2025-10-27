「和食」は、2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されて以来、世界中で注目を集めるようになりました。おいしさはもちろん、健康効果にも期待できることから、特に発酵を取り入れた食材を中心に、日本の食文化が世界に広がりつつあります。今回は、日本ならではの食材として、「麹」「甘酒」「もち麦」「小豆」をピックアップし、それぞれに含まれる栄養素や期待される健康パワーを見てみましょう。麹は、主に蒸した穀類にカビの仲