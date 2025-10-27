宮城県の村井知事は27日の定例会見で、選挙期間に虚偽の情報などがSNSで拡散されたことをあげ、県がファクトチェックを行う体制について、検討を指示したことを明らかにしました。村井嘉浩知事「虚偽かどうか候補者側が判断する。これはおかしいと、それを相談する窓口がない。今のままだと野放し」27日の定例会見で村井知事は、今回の選挙で誤った情報や誹謗中傷がSNSで拡散されたと指摘し、今後の選挙で候補者への誹謗中傷があっ