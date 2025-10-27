小泉進次郎防衛相は27日配信のユーチューブ番組で、日本の防衛装備品を紛争当事国に売却や提供する可能性に関し「今後の議論だ」と述べた。紛争当事国への輸出は、防衛装備移転三原則で禁止されており、見直しに含みを持たせた形だ。