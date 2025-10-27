国内最高峰のGTレースで、クラスが異なる車両が入り乱れる混戦の中、白煙を上げたマシンが突如ストレート上を横断。大事故になりかねない危機一髪の瞬間が訪れた。【映像】バースト→コースを横断！あわや大事故（実際の様子）3時間レースとして行われたスーパーGT第7戦決勝。レースは59周目、GT300クラス TOMEI SPORTS（#360 RUNUP RIVAUX GT-R） の右リアタイヤが突然バースト。白煙を上げながら急減速し、最終コーナーでオ