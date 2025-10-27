ソフトバンクナインはは２７日に大阪入りした。敵地・甲子園でナイター練習を行い、フリー打撃や守備練習で汗を流した。本拠地とは異なる土のグラウンド。加えて日によっては強い浜風が吹くなど確認事項は多い。柳田が「日頃、プレーしていない球場なので」と語れば、山川も「土のグラウンドですし、風とかある。せっかく暗い時間にやるので」と打球の見え方を確認するなど、守備練習を入念に行った。第２戦を終えて阪神との