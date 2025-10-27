ミセスコンテスト「2025 Mrs．SDGs JAPAN」が27日、都内で開催された。「女性の力でSDGs（持続可能な開発目標）を広め、より早い目標達成を目指す」をコンセプトに、年齢を重ねても輝き続けたい女性たちを応援する。グランプリには鹿児島県代表で、高校の養護教諭の市森繭子さん（35）が輝いた。市森さんは涙を浮かべながら「この挑戦を見てくれている生徒たち、みんなあきらめないでください。大人になって何歳になっても、どんな