今回、Ray WEB編集部は、恋愛に関する“別れる詐欺”について読者に話を聞いて漫画にしてみました。3年も付きあっている彼氏と、別れたいと言うユア。このあと、ユアのSNSに衝撃的な投稿が…！？原案：Ray WEB編集部作画：さくらそうライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】【別れる詐欺】「彼氏と別れたい」ってもう何回目！？呆れた主人公たちは一体どうする...？