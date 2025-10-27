東京美容外科の統括院長で、グループ年商は「200億円」を超えるという現役医師・麻生泰氏（53）が23日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。絶対にやめておいた方がいいと思うものについて語った。「麻生先生がオススメしない身体に悪いものは?」というタイトルでアップされた動画で、麻生氏は「タバコですね」と即答。「タバコを吸う人を僕は“ゆるやかな自殺”って呼んでるんですけど。本当にすすめないです」といい「医