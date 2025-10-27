女優の芳根京子（28）が27日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜後9・00）に出演。ヒロインを務めたNHK連続テレビ小説「べっぴんさん」のオーディションについて明かした。最終審査はカメラテストだと明かし「若い時から上（高齢）まで演じるので、どっちもメークしてみて着替えてみて、カメラを通して見てみるっていうオーディションになる」とし、組まれたセットの中で本番同様に撮影されると説明した。最終に残っ