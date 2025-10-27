大相撲の人気力士、遠藤（３５）＝追手風＝が引退を決意したことが２７日、関係者の話で分かった。巧みな技術とセンスで土俵を沸かせ、端正な顔立ちからＣＭに起用されるなど相撲人気に貢献した。日大でアマチュア横綱に輝き、１３年春場所で幕下１０枚目格付け出しで初土俵を踏んだ。関取となった同年名古屋場所は１４勝１敗で新十両優勝を果たし、翌場所は史上最速となる所要３場所での新入幕を果たした。その名古屋場所で