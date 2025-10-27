片山財務大臣は来日中のアメリカのベッセント財務長官との会談で、ロシア産LNG＝液化天然ガスの輸入停止が議題に上がったと明らかにしました。片山さつき 財務大臣「ロシアの問題について、長官はいつも、トランプ大統領は平和の大統領であり、この戦争を終わらせたいと非常に思っているということで、（ロシア産LNGの）輸入問題も含めた制裁関係についてはお話が出ました」アメリカのトランプ政権はロシアへの経済制裁の一環