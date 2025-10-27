ロシアを訪問中の北朝鮮外相がラブロフ外相と会談を行い、「協力関係が一層深まっている」と述べました。モスクワを訪問中の崔善姫（チェソンヒ）外相は27日、ロシアのラブロフ外相と会談しました。会談は、2025年7月にラブロフ外相が北朝鮮の元山（ウォンサン）を訪問して以来で、ラブロフ外相は戦略的パートナーシップの一環として議会や政党間の連携を強化する「議会間委員会」の設立で合意したと明らかにし、「この3カ月半でロ