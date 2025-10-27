自分が知らない間に家庭のことを勝手に決められたり、大きな買い物をされたりしたら……驚いてしまいますよね。何か打診があったならまだしも、ひと言も相談がなかったら動揺するのは当然のことでしょう。今回の投稿者さんは、どうやら同居と引っ越しを勝手に決められてしまったようです。『義実家が勝手に、敷地内同居用の家を建ててしまいました』投稿者さんは子ども2人（小学生と保育園児）を育てているワーキングママ。まだ子