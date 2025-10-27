私はマドカ。旦那は同い年のヒサト。すこし前に義母（ミヤコ）に恋人（田村シンペイ60歳）ができました。私たち家族と義母は別に住んでいます。なので義母に恋人ができても「影響はない」と考えていたのですが……それが大間違い！数ヶ月に1度、田村さんをまじえて一緒に食事をする機会が設けられます。その費用がすべてうち持ちなのです。しかも今度は義母の還暦祝いに「ダイヤのネックレスをプレゼントしよう」と、田村さんが