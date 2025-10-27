全国でも相次いでいますが、またクマによる被害です。新潟県上越市の山林で10月27日朝、測量をするため歩いていた男性2人がクマに襲われケガをしました。襲われた2人は「気づいた瞬間に向かってきて襲われた」と恐怖の瞬間について語っています。 10月27日午前９時前。【被害者】「現場の調査に行ったとき、歩いている最中に右の斜面上のほうからクマが突然出てきて襲われた」こう話すのは27日朝、クマに襲われた男性です。2人は