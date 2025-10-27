新潟県新発田市の社交飲食店で無許可で風俗営業を営んだ疑いで41歳と27歳の男2人が逮捕されました。風営適正化法違反の疑いで逮捕されたのは、新潟市中央区寄居町に住む職業不詳の男(41)と新潟市中央区東万代町に住む職業不詳の男(27)です。2人は共謀の上、新発田市中央町4丁目の社交飲食店「CLUB F．ROZEN」で女性従業員に客を接待させて酒類やつまみを提供して飲食させ、無許可で風俗営業を営んだ疑いがもたれています。2人は別