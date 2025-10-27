任期満了に伴う新潟県上越市長選挙が10月26日投開票され、元外交官の小菅淳一さんが現職の中川幹太さんなどを破り初当選しました。 26日、投開票された上越市長選挙は元外交官の小菅淳一さんが2万4039票を獲得し、過去最多6人が立候補した選挙戦を制し初当選しました。〈上越市長選挙〉小菅淳一氏2万4039票風間直樹氏1万9586票中川幹太氏1万6295票石田裕一氏1万1567票宮越馨氏 9834票丸山章氏 3751票【