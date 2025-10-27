サッカー明治安田J1アルビレックス新潟は10月26日の試合を前にJ2降格が決まってしまいました。降格決定直後「チーム強化・組織運営に関しての責任は自分にある」と語った中野社長。クラブが再起を目指すためには監督の選考や選手の補強など多くの課題が横たわっています。 ■アルビ J2降格が決定「迷い生じさせてしまった」 【アルビレックス新潟中野幸夫 社長】「我々来季J2ということが決定した。チーム