お笑いコンビ・なすなかにしさんの中西茂樹さん（48）と那須晃行さん（44）が26日、東京・草月ホールで行われた松竹芸能主催のイベントに登場。約2年ぶりに2人で漫才を披露した感想を語りました。開催されたのは『松竹秋の大笑宴祭（だいしょうえんさい）〜若手もベテランも汗かきます〜』東京公演です。なすなかにしは19日、那須さんが脳梗塞のため休養して以来、大阪で約2年ぶりに漫才の舞台に復帰。今回、東京でも久しぶりに漫