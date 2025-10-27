新潟県教育委員会は、新潟市内の港湾施設で女性のスカート内の下着などを自身のスマートフォンで盗撮しようとした中等教育学校の男性教師(44)を懲戒免職処分にしました。 懲戒免職の処分となったのは、県立佐渡中等教育学校に勤務する男性教師(44)です。男性教師は25年5月、佐渡汽船新潟港ターミナルのバス停に降りる下りエスカレーターで、その場で初めて会った成人女性のスカート内の下着