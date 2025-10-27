■義母のいびりに、心が削られていく日々義実家での生活が始まってから、日々はゆっくりと色を失っていきました。朝起きても、空気が重く、何をしても監視されているような気がしました。義母の視線があるだけで身体がこわばり、言葉を選んで話すようになりました。夫は仕事を理由に家を空けがちで、私が義母と顔を合わせる時間は長くなっていきました。「主婦なんだから、家のことをきちんとしなきゃね」「若いのに気が利かないわ