※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ赴任直後から生徒の反感を買い、孤立していった非常勤講師・岡田。コネ採用の事実に打ちのめされた彼女は、人気実習生・川合への嫉妬を抑えきれず、川合と男子生徒・三村のやり取りを「不適切な関係」として校長に訴える。だが、三村や生徒たちの証言により嘘が露見し、他の問題行動まで明るみに出る。校長室で叱責を受け