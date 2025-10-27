「妻の親との同居を反対する冷たい夫」――夫婦漫画でよくあるパターンではじまる「家庭を崩壊させたのは誰？」は意外な展開をたどります。妻・成美は「施設に入りたい」と言い出した母を心配して、夫・義郎に同居を頼みます。夫は冷たく反対し、そもそもこのふたりの夫婦関係はうまくいってないようです。でも何かがおかしい…？この夫婦に何があったのでしょうか…？同居を進めたがっているのは…妻だけ？夫の説得に失敗した妻