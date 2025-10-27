川崎競輪場のF2「TIPSTAR杯」は最終日。9Rでガールズ決勝が行われ、竹野百香（23＝三重）が優勝した。前を取りに行く積極的な運び。永塚祐子が迫ったところで、まずスパート。永塚を振り切ると、今度は黒河内由実が接近。懸命に踏ん張り、並ばせることなくゴールに飛び込んだ。「しばらく優勝できていなかったのでうれしい。連日、後ろからのレースだったが、決勝は前を取って“全ツッパ”するつもりだった。できてよかった