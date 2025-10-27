2021年に解散したアイドルグループ・V6が、デビュー30周年記念日となる2025年11月1日に、過去にリリースした曲など全400曲を各サブスクリプションサービスで配信すると所属レーベルが発表しました。配信される400曲にはソロ曲やユニット曲が含まれ、デビューからラストアルバムまでV6の全歴史を網羅でき、さらに未発表楽曲『笑顔が好き』も含まれるということです。■元V6・三宅健さんも喜び「11/1は祭りだぁ」今回の発表後、元