岩手県北上市は２７日、同市和賀町岩崎新田で今月１７日に駆除したツキノワグマについて、１６日に現場近くの瀬美温泉で従業員男性（６０）を襲って死亡させた個体と断定したと発表した。駆除したクマの体毛と、温泉に残っていたクマの体毛のＤＮＡ型が一致した。県警などによると、男性は１６日に瀬美温泉の露天風呂を清掃中にクマに襲われ、翌１７日に近くの雑木林で遺体で見つかった。遺体の近くにいたクマを猟友会が駆除し