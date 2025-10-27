日本のプロ野球で最も活躍した完投型の先発投手に贈られる沢村賞の選考委員会が２７日に都内のホテルで開かれ、日本ハムの伊藤大海投手が初受賞した。伊藤は制定された７項目の基準のうち３項目のクリアだったが、巨人ＯＢの堀内恒夫委員長が「一番いい数字を大事にしようじゃないかと。ナンバーワンの数字。セ・パ両リーグの中で一番高い数字」として伊藤を選考した経緯を説明した。沢村賞の７つの基準は以下の通り。?２５