過去最多の6人が立候補した上越市長選挙は10月26日、投開票が行われ、新人で元外交官の小菅淳一氏が現職や元国会議員などを破り初当選を果たしました。県内の市町村長選挙では過去最多の6人によって争われた上越市長選挙。2万4000票余りを獲得した新人の小菅淳一氏が現職や元参議院議員などを破り、初当選を果たしました。 小菅氏は選挙戦で元外交官としての経験や国とのつながりをアピール。子育て支援策として「こども