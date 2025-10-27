J2降格が決まったアルビレックス新潟。なぜチームは低迷したのか。立て直す道しるべはどこにあるのか。ここまでを振り返ります。去年のJ1リーグ。残留争いは最終節までもつれていました。新潟はこの試合で引き分けに持ち込み、なんとか残留。ただ、チームを3年間率い、J1昇格、そしてルヴァンカップ準優勝に導いた松橋力蔵監督の退任が決まりました。後任として招へいされたのがJリーグのトップチー