¢£¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö°­µº¤ÊÅ·»È¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¥À¥ó¥¹ ¡ÚÆ°²è¡¦¼Ì¿¿¡Û´äËÜ¾È¤È¸þ°æ¹¯Æó¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥À¥ó¥¹¡¿¡Ö°­µº¤ÊÅ·»È¡×°áÁõ¥·¥ç¥Ã¥È①～② Snow Man¸ø¼°TikTok¤Ë´äËÜ¾È¤È¸þ°æ¹¯Æó¤Î¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥À¥ó¥¹¤Ï11·î5ÆüÈ¯Çä¤ÎSnow Man¤Î¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡Ö°­µº¤ÊÅ·»È¡×¤Ë¤Î¤»¤¿¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢¤³¤Î³Ú¶Ê¤ÏÀè¹ÔÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¼ê¤ò±©