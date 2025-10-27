Image: Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。忙しいとついつい面倒になる掃除。ロボット掃除機があれば、自動で部屋の中を掃除してくれるので便利です。でも、ロボット掃除機といっても、価格帯や搭載されている機能はさまざま。どれを選べばよいのか迷いますよね。そこで今回は、初めての人や買い替えを検討している人にぴったりな