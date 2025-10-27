27日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比150円安の5万440円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万512.32円に対しては72.32円安。出来高は3537枚となっている。 TOPIX先物期近は3322.5ポイントと前日比9ポイント安、TOPIXの現物終値比は2.55ポイント安で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物