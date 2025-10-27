週明け２７日の東京株式市場は全面高の展開となり、日経平均株価（２２５種）は初めて５万円台にのせた。高市政権の経済政策に対する期待感や米中の貿易摩擦の懸念が後退したことが追い風となり、終値は前週末比１２１２円６７銭高の５万５１２円３２銭に上昇して大きな節目を突破した。日経平均は昨年３月に初めて４万円をつけた。米国のトランプ政権による「相互関税」の発動で今年４月に一時、３万２０００円を割り込んだが