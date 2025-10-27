天皇陛下が、アメリカのトランプ大統領と6年ぶりに面会されました。「またお会いできて嬉しいです」午後6時半ごろ、陛下は皇居・御所でトランプ大統領を迎え、英語で挨拶を交わされました。面会で、トランプ大統領は「安倍元総理と強い信頼関係を構築して日米の関係は良好でした」「新しい総理のもとで日米関係をさらに強化していきたい」と話したということです。また、メジャーリーグも話題に上がり、陛下が「大谷選手を高く評価