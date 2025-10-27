気象台は、午後9時59分に、暴風警報を江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町に発表 27日21:59時点檜山地方では、28日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■江差町□暴風警報【発表】28日夕方にかけて警戒風向西・陸上最大風速20m/s■上ノ国町□暴風警報【発表】28日夕方にかけて警戒風向西・陸